15 yaş küçük eşiyle ortaya çıktı. Görenler şaşırdı

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar"ın kadrosundan çıkan ve sonra diziye yeniden dahil olan Şevket Çoruh, dizide hayat verdiği "Mesut Komiser" karakteri ile hafızalara kazındı.

Bu rolü ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Çoruh, dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Çeşme'de görüntülenen ünlü oyuncunun eşini görenler hayran kaldı.

Ekranların fenomen dizisi "Arka Sokaklar"ın "Mesut Komiseri" Şevket Çoruh, diziden ayrıldıktan kısa bir süre sonra projeye geri döndü.

Çoruh, diziden ayrıldığı süreçte artık tiyatroya daha fazla zaman harcamak istediğini, ayrıca farklı roller canlandırmak istediğini söylemişti.

'PARA LAZIM' DEMİŞTİ

Çoruh, katıldığı bir YouTube programında “Arka Sokaklar’a tekrar geri döndüm çünkü para lazım” diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

EŞİNİ GÖRENLER HAYRAN KALDI

Şevket Çoruh, dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

Kendisinden 15 yaş küçük eşiyle Çeşme'de sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan Çoruh, Çeşme gecelerinde eşiyle el ele görüntülendi.

Şevket Çoruh ve Özge Turna'yı görenler "ne şanslı adam", "eşi çok güzel" gibi yorumlar yaptılar.