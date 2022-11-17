﻿15 yaşında katil oldu

İHA'nın haberine göre, olay, Batman Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. 15 ve 17 yaşında olan iki genç, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşürken, 17 yaşındaki B.T. silahla vurularak hayatını kaybetti,

15 yaşındaki F.E. ise bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.