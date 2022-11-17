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15 yaşında katil oldu

Batman'da 15 ve 17 yaşında olan iki genç arasında kavga çıktı. Kavgada 15 yaşındaki genç tabancayla 17 yaşındaki akranını öldürdü. 

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 07:39
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15 yaşında katil oldu

15 yaşında katil oldu
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İHA'nın haberine göre, olay, Batman Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. 15 ve 17 yaşında olan iki genç, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşürken, 17 yaşındaki B.T. silahla vurularak hayatını kaybetti, 

15 yaşındaki F.E. ise bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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