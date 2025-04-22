1,5 yaşındaki bebeğe bakıcı şiddetti! Görüntüler kan dondurdu

62 yaşındaki bakıcının bebeğe uyguladığı şiddet, evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Aile, dehşet veren görüntülerin ardından polise başvuruda bulundu.

BEBEĞİN VÜCUDUNDAKİ MORLUKLAR AİLEYİ ŞÜPHEYE DÜŞÜRDÜ

Olay, Ata Mahallesi Melisa Park Sitesi'nde dün meydana geldi. Sağlık sektöründe çalışan O.Ö.K. ve eşi M.K., 4 ay önce çocukları R.H.K.’nın bakımını üstlenmesi için 62 yaşındaki H.K. ile anlaştı. Aile bebeklerinin vücudundaki morlukları fark ettikten sonra yaşlı bakıcıdan şüphelenmeye başladılar. 1,5 yaşındaki bebeği yaşlı bakıcının şiddet uyguladığı ve koltuklardan koltuklara fırlattığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER ŞOKA UĞRATTI

Evlerine yerleştirdikleri gizli kameradan şiddet anını izleyen anne baba neye uğradığına şaşırdı. Kan donduran görüntülerde bakıcı H.K.’nın, minik R.H.K.’yı kolundan tutarak koltuğa fırlattığı görüldü. O anları izleyen aile, karakola giderek şikâyetçi oldu.

"KANIMIZI DONDURDU"

Baba O.Ö.K., yaşadıkları travmayı şu sözlerle dile getirdi:

“Bakıcı ararken genç ve istekli birçok kişiyle görüştük. Ama biz anne şefkatiyle büyümüş birini tercih ettik. Ancak zamanla bebeğimizdeki morluklar ve huzursuzluk bizi tedirgin etti. Kamerayı kurmamızın ardından daha ilk gün izlediğimiz görüntüler kanımızı dondurdu. Bebeğimizin o şekilde fırlatıldığını görmek hâlâ aklımızdan çıkmıyor. Adaletin yerini bulmasını bekliyoruz.”

Polis ekipleri bakıcı hakkında soruşturma başlatırken, ailenin açtığı hukuki sürecin takip edileceği belirtildi. Minik bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.