15 yaşındaki çocuğu öldürdüler

Kaynak: İHA

Burdur'da arkadaşlarıyla evde oturan 15 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle karın bölgesinden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuk hayatını kaybetti. Evde bulunan 3 çocuk gözaltına alındı.

Karasenir Mahallesi Vişne Sokak üzerinde bulunan bir evden 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki Halil Can Çavaş'ı karın bölgesinden vurulmuş bir şekilde kanlar içinde buldu.

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Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anında evde bulunan diğer 3 çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Halil Can Çavaş burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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