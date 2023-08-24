15 yaşındaki çocuğu zincirle bağlayıp saatlerce işkence ettiler

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki Mahmut Ş., babası İzzet Ş., aynı adı taşıyan amcası Mahmut Ş. ve ağabeyi Ali Ş. tarafından boğazı, elleri ve ayaklarından ahırda zincirle bağlanarak 9 saat boyunca işkence gördü.

Bir süre sonra ahıra gelen halası Mahmut Ş.’yi zincirlerden kurtardı. Aile bireylerinin kendisini döverken çektikleri videoyu ele geçiren Mahmut Ş., bunu babası ile ayrı yaşayan annesine gönderdi. Annesinin şikayeti üzerine mahalleye giden jandarma, İzzet Ş. ile kardeşi ve büyük oğlunu gözaltına aldı. Hastaneye götürülüp tedaviye alınan Mahmut Ş.’nin vücudunun büyük bölümünde darp ve yara izlerinin bulunduğu belirlendi.

'DAYINI VUR' DEMİŞLER

Jandarmada ifadesi alınan Mahmut Ş., ailesi ile dayısı arasında husumet olduğunu, bu nedenle dayısını vurması için eline silah verdiklerini, kendisinin ise bunu reddedip, evden kaçtığını öne sürdü. 3 gün Nizip’te otelde kaldığını, ardından Birecik’e geldiğini ifade eden Mahmut Ş., burada ailesi tarafından yakalandığı belirterek, "Arabayla bana çarptılar. Bu nedenle kaçamadım. Amcam Mahmut Ş., beni döve döve arabaya götürdü. Orada beni bir eve götürdüler. Orada burnumu kırmıştı" dedi.

"9 SAAT İŞKENCE YAPTILAR"

Amcasının kendisini zincirle bağlayıp işkence yaptığını söyleyen Mahmut.Ş., "Ahırda elimi ve ayaklarımı hayvanların kancasına bağladılar. Yatırdılar, tişörtümü çıkarttılar. İlk önce işkence yaptılar, sonra da bunu kimseye anlatmayacaksın dediler. Öğle saat 14.00'dan gece saat 23.00'a kadar işkence gördüm" diye konuştu.

Amcası, babası ve ağabeyinin üzerine idrarlarını yaptığını da öne süren Mahmut Ş., gece halasının gelip, kendisini zincirlerden kurtardığını ifade etti, ardından da kendisini döverken çekilen videoyu ele geçirip, annesine gönderdiğini söyledi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.