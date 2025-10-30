Olay Eskişehir'de yaşandı. Börekçi dükkanı işleten Habib Kara, şubat ayında çocukluk arkadaşı İsmail Y.'nin Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evine gitti. Evde İsmail ve Sibel Y. çiftinin 1,5 yaşındaki erkek çocuğunu kucağına alıp, falçatayı boğazına dayayan Habib Kara, arkadaşı İsmail Y.'den ağabeyi olan Nurettin Kara'yı telefonla arayıp, kendisi için 10 milyon lira para istemeye zorladı. Nurettin Kara da 10 milyonu olmadığını ve polisi araması gerektiğini söyleyerek telefonu kapattı.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

İsmail Y., bu sırada Habib Kara'nın üzerine atlayıp çocuğunu kurtarmaya çalıştı. Habib Kara, elindeki falçatayla çocuğun boğazını kesti. Daha sonra İsmail Y., Kara'nın elinden falçatayı aldı. Kara ardından evden kaçıp kendi oturduğu Şirintepe Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairesine gitti.

Doğal gazı açıp, elindeki çakmağı yakmak isteyen Habib Kara'ya komşuları engel oldu. Kara ardından evin terasına çıktı. Burada yangın çıkaran Kara, ardından da intihar etmek amacıyla aşağı atladı. Yaralanan Habib Kara ile falçatayla yaraladığı erkek çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin ardından gözaltına alınan Habib Kara, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

44 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Habib Kara hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 44 yıla kadar hapis cezası istedi.

Habib Kara, savunmasında "Ben bu suçları işlediğime kesinlikle inanmıyorum. Suçlamalara akıl sır ermiyor, bunları neden yapayım? Ben bir şey yapmadım, yapmışsam da çok pişmanım" dedi.

Mahkeme Kara'yı 'Silahlı yağma' suçundan 6 yıl 6 ay, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl, 'Mala zarar verme' suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplam 21,5 yıl hapse çarptırdı.