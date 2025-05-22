15 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki arkadaşını vurdu

Kaynak: DHA
15 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki arkadaşını vurdu

Aksaray'da ortaokul öğrencisi Y.Ç. (15), güvercinlerini göstermek için eve götürdüğü arkadaşı Derman Ali Yerli’yi (12) havalı tüfekle bacağından vurdu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 7’nci sınıf öğrencisi Y.Ç., okul çıkışı arkadaşı Derman Ali Yerli’yi güvercinlerini göstermek için evine götürdü. Yerli, evine dönmek isteyince Y.Ç., arkadaşını havalı tüfekle bacağından vurdu.

15yasinda.jpg

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yerli’yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayı duyup hastaneye gelen Derman Ali Yerli’nin annesi Filiz Yerli, “Oğluma okul çıkışı arkadaşı ‘güvencin göstereceğim’ diyor ve zorla götürüyor. ‘Oğlum eve gideceğim’ deyince havalı tüfekle ateş ediyor. Vuran 15 yaşında bir çocuk, kendi evinin bahçesinde vurmuş” dedi.

Polis ekipleri Y.Ç.’yi havalı tüfekli birlikte yakalayıp, çocuk şubeye götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son Haberler
54.4 milyon dolarlık müdahale: Uçan Hollandalı
54.4 milyon dolarlık müdahale: Uçan Hollandalı
Tunceli'de deprem (21 Mayıs 2025)
Tunceli'de deprem (21 Mayıs 2025)
"Lazer tutma" kavgası: 2 kişi bıçaklandı
"Lazer tutma" kavgası: 2 kişi bıçaklandı
Topun ağzındaki Postecoglou tarihe geçti: İlkleri başardı
Topun ağzındaki Postecoglou tarihe geçti: İlkleri başardı
Fırında nar gibi kızarmış tavuk budu yapmanın yolu: Şeflerin gizli yöntemi
Fırında nar gibi kızarmış tavuk budu yapmanın yolu: Şeflerin gizli yöntemi