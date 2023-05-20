15 yaşındaki çocuk babaannesini öldürdü

İzmir'in Selçuk ilçesinde, iddialara göre, 15 yaşındaki bir çocuk, yine aynı yaştaki arkadaşıyla birlikte babaannesini eline geçirdiği çapa ile öldürdü.

15 yaşındaki çocuk babaannesini öldürdü

İHA'nın haberine göre, korkunç cinayet, Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yaşandı. İlçede yaşayan 15 yaşındaki E.Ç., iddialara göre arkadaşı M.M.T.T (15) ile birlikte babaannesi Sevim Çetin'in (58) evine gitti.

Aralarında çıkan tartışma sonucu E.Ç., arkadaşının da yardımıyla babaannesine eline geçirdikleri çapa ile vurmaya başladı. Yaşlı kadın, aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis tarafından yakalanan E.Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı M.M.T. isimli iki çocuk, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayı haber alan ve sinir krizi geçiren Sevim Çetin'in yakınlarını polis sakinleştirdi. Sevim Çetin'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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