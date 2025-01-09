15 yaşındaki çocuk kız kardeşini öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
15 yaşındaki çocuk kız kardeşini öldürdü

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Aslankaya köyünde B.K. (15), evde bulunan pompalı tüfekle oynarken kazara kız kardeşi Ş.K.'yı (13) vurdu. Ağır yaralanan Ş.K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç olay, önceki gün saat 09.30 sıralarında Aslankaya köyünde meydana geldi. 5 çocuklu ailenin en büyüğü olan B.K.'nın oynadığı pompalı tüfek, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, B.K.’nin kardeşi Ş.K.'ye isabet etti.

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Ağır yaralanan Ş.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Ş.K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Ş.K., Aslankaya köyünde toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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