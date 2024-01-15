15 yaşındaki çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu

Çorum'un Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7’inci Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Ahmet B ile daha önceden husumetli olduğu Recep Y.(17), arasında sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Recep Y. pompalı tüfekle Ahmet B.’ye ateş ederek ağır yaraladı.

KARNINDAN VURARAK AĞIR YARALADI

Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Recep Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.