15 yaşındaki çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu

Kaynak: DHA
15 yaşındaki çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu
Çorum'da Ahmet B. (15), sokak ortasında karnından pompalı tüfekle vuruldu.

Çorum'un Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7’inci Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Ahmet B ile daha önceden husumetli olduğu Recep Y.(17), arasında sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Recep Y. pompalı tüfekle Ahmet B.’ye ateş ederek ağır yaraladı.

KARNINDAN VURARAK AĞIR YARALADI

Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren Recep Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

15-yasindaki-ahmet-sokak-ortasinda-pompali-tufekle-vuruldu-9770-dhaphoto2.jpg

15-yasindaki-ahmet-sokak-ortasinda-pompali-tufekle-vuruldu-9770-dhaphoto3.jpg

15-yasindaki-ahmet-sokak-ortasinda-pompali-tufekle-vuruldu-9770-dhaphoto4.jpg

15-yasindaki-ahmet-sokak-ortasinda-pompali-tufekle-vuruldu-9770-dhaphoto5.jpg

15-yasindaki-ahmet-sokak-ortasinda-pompali-tufekle-vuruldu-9770-dhaphoto6.jpg

15-yasindaki-ahmet-sokak-ortasinda-pompali-tufekle-vuruldu-9770-dhaphoto9.jpg

Son Haberler
100. Gün paylaşımı yaptığı için sınır dışı edilen futbolcu Sagiv Jehezkel İsrail’de kahraman gibi karşılandı Spor
100. Gün paylaşımı yaptığı için sınır dışı edilen futbolcu Sagiv Jehezkel İsrail’de kahraman gibi karşılandı
Nazan Öncel'den hayranlarına kötü haber. Konseri ertelendi Gündem
Nazan Öncel'den hayranlarına kötü haber. Konseri ertelendi
Galatasaray tribünlerinin buz kestiği anlar kameraya böyle yansıdı Spor
Galatasaray tribünlerinin buz kestiği anlar kameraya böyle yansıdı
Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda 66 kişi tutuklandı Gündem
Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda 66 kişi tutuklandı
CHP'nin aday tanıtım toplantısında tansiyon yükseldi. Gerginlik geçmeyince basın mensupları dışarı çıkartıldı Gündem
CHP'nin aday tanıtım toplantısında tansiyon yükseldi. Gerginlik geçmeyince basın mensupları dışarı çıkartıldı
Muslera'nın penaltısı öncesi ve sonrası ilginç detay Spor
Muslera'nın penaltısı öncesi ve sonrası ilginç detay
Depremzedeye 'Önceki evinde duşakabin mi vardı' diyen AKP'li isim yeniden başkan adayı oldu Gündem
Depremzedeye 'Önceki evinde duşakabin mi vardı' diyen AKP'li isim yeniden başkan adayı oldu