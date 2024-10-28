15 yaşındaki çocuk trafikte dehşet saçtı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
15 yaşındaki çocuk trafikte dehşet saçtı!

15 yaşındaki çocuk kullandığı araçla trafikte dehşet saçtı. Önce seyir halinde sonrada park halindeki araçlara çarptı.

Tekirdağ Kapaklı'da 15 yaşındaki sürücü trafikte resmen dehşet saçtı. Önüne gelen araca çarpan A.A. kaza sonrası hafif şekilde yaralandı.

15-yasindaki-surucunun-seyir-halinde-ve-394130-109343.jpg

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ehliyetsiz sürücü A.A.'nın (15), direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce seyir halindeki, ardından da park halindeki otomobillere çarptı. A.A.'nin hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kapaklı - Pınarça yolu üzerinde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 06 FHZ 06 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu S.G. yönetimindeki 34 DMS 330 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç ardından park halindeki başka bir otomobile çarparak durdu.

15-yasindaki-surucunun-seyir-halinde-ve-394129-109343.jpg

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, 15 yaşında olduğu belirlenen sürücü A.A.'ya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. A.A. müdahalesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Bursa’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa’da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray'ın dünya yıldızı sahnede! Fark 2'ye çıktı
Galatasaray'ın dünya yıldızı sahnede! Fark 2'ye çıktı
Galatasaray'da Kaan Ayhan şoku!
Galatasaray'da Kaan Ayhan şoku!
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisinde 29 ekim kutlaması
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisinde 29 ekim kutlaması
Mario Balotelli, Genoa'ya imza attı
Mario Balotelli, Genoa'ya imza attı