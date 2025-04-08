15 yaşındaki Gülden'i okulda katlettiler! Babasından yürek burkan sözler..

Okul bahçesinde hareketsiz yatan Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

15 yaşındaki Gülden Coni'nin öldürülmesinin ardından ardından başlatılan incelemede, cinayet şüphelisi yine 15 yaşındaki E.A. yakalanarak gözaltına alındı. E.A. daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

MAHALLE HALKI YÜRÜYÜŞ YAPTI

Coni ailesinin oturduğu Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleri bugün adalet yürüyüşü gerçekleştirdi. Mahalleden başlayarak 2'nci Bayezid Camisi önünde son bulan yürüyüşe mahallelinin yanı sıra Gülden Coni'nin babası Sami Coni, babaannesi Gülden Coni ve ablası Nurhan Alüzrek de katıldı.

"YAŞI KÜÇÜK DİYE İNDİRİM YAPILMASINI İSTEMİYORUZ"

Yürüyüş sonunda konuşan abla Nurhan Alüzrek, acılarının hiçbir zaman dinmeyeceğini belirterek, "Meleğimizi 15 yaşında daha baharında toprağa verdik bir caninin yüzünden. Biz ona dokunmaya kıyamazken, ona bir cani geldi ve kıydı. Acımız hiç dinmedi, dinmeyecek, sonsuza kadar bizimle kalacak. Biz devletimizden adalet istiyoruz, idam istiyoruz. Yaşı küçük diye, affolmasını, indirim yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. Benim Gülden'im de küçüktü ama biz onu toprağa verdik. Biz onu nasıl toprağa verdiysek o da cezasını çekecek inşallah" dedi.

"İNŞALLAH EN AĞIR CEZAYI ALIR"

Baba Sami Coni de cinayet şüphelisi E.A.'nın en ağır cezayı alması gerektiğini söyleyerek, "Acımız büyük, adalete güveniyoruz. İnşallah en ağır şekilde cezasını alır. Çok üzgünüz, bu acı bitmez, çok büyük bir acı. Allah bizlere sabır versin inşallah. Söylenecek hiçbir söz yok, çok zor" diye konuştu.

Torunun ölümünden duyduğu üzüntüye dile getiren babaanne Gülden Coni de, "Her ananın, her babanın evladı kendine. Yavruma kıydı, kendine niye kıymadı? İçmiş yapmış, hepsi yalan. Bile bile yapmış bunu" diye konuştu.