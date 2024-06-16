15 yaşındaki kızı 15 yaşındaki sevgilisi 120 bıçak darbesiyle öldürdü. İzmir'de vahşet

Düzenleme: Kaynak: İHA
15 yaşındaki kızı 15 yaşındaki sevgilisi 120 bıçak darbesiyle öldürdü. İzmir'de vahşet

İzmir'de 15 yaşındaki kız çocuğu, aynı yaştaki sevgilisiyle annesinden ayrı yaşayan 54 babasını ziyarete gitti. Adam dışarı çıkıp 2 çocuğu evde yalnız bıraktı. Çocuk kızı 120 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine yakalanan çocuk suçunu itiraf etti.

Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir cinayet işlendi. 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, aynı yaştaki sevgilisi U.E.Y. ile birlikte annesinden ayrı yaşayan babası 54 yaşındaki İ.U.Ç.’nin evine gittiler.

Bir süre sonra İ.U.Ç. 2 çocuğu evde yalnız bırakarak dışarı çıktı. Eve döndüğünde kızını kanlar içinde buldu. Hemen 112'ye olayı ihbar etti. Verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kızın öldüğünü tespit etti. İlk belirlemelere göre vücudunun çeşitli yerlerine 120 bıçak darbesi alan kızın kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi.

Hacer Çağla Çetinalp'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri U.E.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 15 yaşında hunharca cinayet işleyen U.E.Y., Hacer’i kendisini aldattığı için öldürdüğünü itiraf etti.

Soruşturma kapsamında talihsiz kızın babası İ.U.Ç. de gözaltına alındı.

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