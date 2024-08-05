15 yaşındaki kızına tecavüz eden market çalışanını başından vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
15 yaşındaki kızına tecavüz eden market çalışanını başından vurdu

Yurtdışında bir baba, 15 yaşındaki kızına tecavüz eden market çalışanının yanına gelerek onu başından vurdu. Söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Bir baba, 15 yaşındaki kızına tecavüz eden bir market çalışanını başından vurdu.

Olay, bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Baba, kızının yardım çığlıklarını duyduğunda hemen müdahale etti ve saldırganı etkisiz hale getirdi. Polis olay yerine geldiğinde, baba gözaltına alındı ve ifadesi alındı. Ancak, birçok kişi baba tarafından alkışlandı ve kızının güvenliğini sağlamak için böyle bir adım attığını ifade etti.

Bu olay, toplumda büyük bir tartışma yarattı ve insanlar kendi çocuklarını koruma konusunda ne kadar ileri gidebileceklerini sorgulamaya başladı.

Söz konusu anların güvelik kamerası görüntüleri gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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