15 yaşındaki Muhammet maganda kurşununun hedefi oldu

Düğün sırasında havaya ateş eden Kemal A.'nın tabancasından çıkan saçmalar, 15 yaşındaki Muhammet D.'nin beline isabet etti.

Yaralı çocuk, yakınları tarafından önce Eflani Entegre Devlet Hastanesine, ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yapılan müdahaleler sonucunda, Muhammet D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Silahı ateşleyen ve çocuğun yaralanmasına neden olan Kemal A., hastaneye gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.