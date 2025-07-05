15 yaşındaki sürücü dehşet saçtı! Korkunç kaza kamerada...

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Büyükçekmece'de SUV aracı kullanan 15 yaşında olduğu öğrenilen B.S. isimli çocuk sürücü, yol kenarında yürüyen 44 yaşındaki İbrahim Eke isimli vatandaşa çarparak ölümüne neden oldu. Korkunç kaza anı ise kameraya yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen 44 yaşındaki İbrahim Eke isimli vatandaşa 15 yaşında olduğu öğrenilen B.S. isimli kız çocuğunun idaresindeki SUV araç çarptı.

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Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansırken ağır yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Görüntülerde, 15 yaşındaki çocuğun idaresindeki SUV aracın, hızla viraja girdiği ve aracın kontrolünü kaybederek yol kenarında yürüyen 44 yaşındaki İbrahim Eke'ye çarptığı anlar yer aldı.

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Polis ekiplerinin 15 yaşındaki sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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15 yaşındaki sürücü dehşet saçtı! Korkunç kaza kamerada...​​​​​​

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