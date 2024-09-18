15 yıldır firariydi, yakalandı

Karabük'te, 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan yakalama kararları doğrultusunda, Karabük İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan aranan şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.