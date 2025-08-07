1,5 yıldır yatağa bağımlı olduğu ortaya çıktı! Usta tiyatrocu Mahmut Gökgöz'ün son hali üzdü

Kaynak: Haber Merkezi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ‘İbrahim Meftun’ karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı Mahmut Gökgöz’ün Darülaceze’de tedavi gördüğü yaklaşık 1,5 yıldır da yatağa bağımlı olduğu öğrenildi. Usta oyuncunun son hali yürekleri dağladı.

Tiyatro sanatçısı Mahmut Gökgöz’ün son hali sosyal medyada gündem oldu. Gökgöz'ün sağlık durumu hayranlarını endişelendirdi.

i9i.webp

1,5 YILDIR DARÜLACEZE’DE

74 yaşındaki usta sanatçının, yaklaşık 1,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Darülaceze Müdürlüğü’ne ait bakım tesislerinde kaldığı öğrenildi.

Gökgöz’ün uzun süredir yatağa bağımlı olduğu ve öz bakımını yapamadığı belirtildi. Kardeşi tarafından yapılan açıklamada, usta tiyatrocunun arkadaşları ve dostları tarafından ziyaret edilmesinin moral kaynağı olacağı ifade edildi.

o-001.webp

“HAYRANLARIN ZİYARETİ MUTLU EDER”

“Ağabeyim Mahmut Gökgöz’ü tanıyanların ziyareti onu çok mutlu eder. Lütfen bu durumu duyurun” sözleriyle çağrıda bulunuldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir karede tekerlekli sandalyede görülen Gökgöz’ün son hali hayranlarını üzdü.

i9.webp

