15 yıllık husumet barışla sonuçlandı

IĞDIR / AKAY AKTAŞ

Iğdır’ın Enginalan köyünde yaklaşık 15 yıldır süren mezarlık arazisi anlaşmazlığı, Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan ve bölgenin kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

Uzun yıllardır süren ve zaman zaman gerginliğe neden olan mezarlık arazisi davası, tarafların bir araya gelmesiyle çözüme kavuştu.

Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır Başkanı Ferhat Armağan, yapılan barışın toplumsal huzur açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

“Bir haftadır ülkemizin çeşitli yerlerinde süren orman yangınlarının bir an önce söndürülmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Bu felakette şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Devletimizin yanındayız.”

Mezarlık davasına ilişkin değerlendirmede bulunan Armağan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 yıldır süren Enginalan Köyü’nün mezarlık davasını hamdolsun bugün tarafların birlik ve beraberliğiyle suhuletle sonuçlandırdık. Bu barışın sağlanmasında büyük emekleri olan değerli kanaat önderlerine — başta Sayın Halis Kısak, Mehmet Uçar, Hacı Kadir Talay, Resul Kandağ, Kemal Beki, Mehmet Yıldız, Ahmet Gültekin, İbrahim Gülten, Mehmet Yeter ve diğer tüm büyüklerimize — teşekkür ediyorum. Allah’a şükürler olsun ki oldukça sıkıntılı bir davayı barışla neticelendirdik. Eğer bu mesele büyüseydi, ciddi toplumsal olaylara sebebiyet verebilirdi. Her iki tarafın da sağduyulu ve fedakâr yaklaşımı güzel bir tablo ortaya koydu. Her iki tarafa da teşekkür ediyorum.”

Bölge halkı ise barış sürecinde emeği geçen herkese minnettar olduklarını ifade ederek, huzurun kalıcı olması temennisinde bulundu.