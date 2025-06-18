1,5 yıllık takip sonuç verdi! 34 dolandırıcı yakalandı

Kaynak: DHA
1,5 yıllık takip sonuç verdi! 34 dolandırıcı yakalandı

Konya’da jandarma, telefonda kendilerini asker, polis, Cumhuriyet savcısı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen 34 kişilik bir çeteyi çökertti. Jandarmanın çeteyi 1, 5 yıldır takip ettiği öğrenildi.

Seydişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonda kendilerini asker, polis, Cumhuriyet savcısı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucu Konya merkezli Mersin, Adana, Hatay olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen "Nitelikli dolandırıcılık" suçu çerçevesinde, Seydişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda 34 şüpheli yakalandı.

Seydişehir'e getirilen şüpheliler Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gözaltına alınan 34 şüphelinin, ileriki günlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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