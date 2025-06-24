15 yıllık Türk tekstil devi iflasın pençesinde. 15 ülkeye yılda 50 bin ton ürün satıyor

Kahramanmaraş merkezli Zefe Tekstil, 15 yıllık köklü geçmişi ve 15 ülkeye gerçekleştirdiği yıllık 50 bin ton iplik ile kumaş ihracatı ile tanınıyor. Ancak, pandemi ve küresel ekonomik krizin etkisiyle mali darboğaza giren şirket, konkordato talebinde bulundu. Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi, firmaya borçlarıyla sınırlı üç aylık geçici mühlet verdi.

Zefe Tekstil, modern üretim tesisleriyle sektörde önemli bir yere sahip. Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarında güçlü bir konumda olan firma, yüksek kaliteli ürünleri ile biliniyor. Ancak, artan hammadde maliyetleri, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve küresel talep dalgalanmaları şirketi zora soktu. Konkordato süreci, firmanın borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik bir adım olarak görülüyor.

Mahkeme, konkordato sürecinde şirketin mal varlıklarını korumak için sıkı önlemler aldı. Rehin konulması, taşınmaz devri veya kefalet gibi işlemler mahkeme izni olmadan yasaklandı. İcra ve İflas Kanunu’na göre verilen mühlet kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve resmi ilan platformlarında yayımlanacak.

Zefe Tekstil’in yaklaşık 500 çalışanı bulunuyor ve bölgedeki istihdama önemli katkı sağlıyor. Sektör temsilcileri, firmanın toparlanma potansiyeline sahip olduğunu, ancak küresel piyasalardaki belirsizliklerin süreci zorlaştırabileceğini belirtiyor. Şirket yönetimi, konkordato sürecinde üretim continuity’sini korumayı ve ihracatı sürdürmeyi hedefliyor.