15 yıllık Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Dünyanın önde gelen markalarına ürün sağlıyor

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren Üstün Kumaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali darboğaza girdi. Kadın giyim dokuma kumaş üretiminde uzmanlaşan firma, 27 Mart 2025 tarihinde alınan kararla 1 yıl süreyle kesin mühlet sürecine alındı.

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, bu karar, şirketin borçlarını yapılandırması ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik bir zaman dilimi sunuyor. 2010 yılında kurulan Üstün Kumaş Tekstil, koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinerek kısa sürede sektörde adını duyurdu. Dünyaca ünlü markalara ürün tedarik eden firma, her yıl dört mevsim yenilenen koleksiyonlarıyla moda dünyasında etkili bir yer edindi.

Ürün yelpazesinde emprirme, jakar, ekose, çizgili, kesme, düz ve kadife gibi kumaş türleri bulunan şirket, yurtiçi ve yurtdışındaki dev markalara hizmet veriyor. Ancak son dönemde artan maliyetler, döviz kuru dalgalanmaları ve küresel pazardaki rekabet, firmanın mali yapısını olumsuz etkiledi.

Demirtaş Dumlupınar Organize Sanayi Bölgesi Papatya Sokak’taki tesislerinde üretim yapan Üstün Kumaş, yaşadığı finansal krizle gündeme geldi. Sektör temsilcileri, bu durumun Bursa tekstil sanayisi için de bir uyarı niteliği taşıdığını belirtiyor.

Kesin mühlet kararıyla birlikte şirketin önümüzdeki bir yıl boyunca alacaklılarla masaya oturarak çözüm arayacağı öngörülüyor. Uzmanlar, Üstün Kumaş Tekstil’in bu süreci doğru yönetmesi halinde toparlanma şansının olduğunu ifade ediyor. Bursa’nın köklü firmalarından biri olan şirketin geleceği, hem çalışanları hem de tekstil sektörü açısından merakla bekleniyor.