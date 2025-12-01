İstanbul Valiliği geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarını beslemeyi yasaklayan bir genelge yayımladı. Valiliğin genelgesinin hukuka aykırı olduğunu belirten 150 avukat İstanbul Valisi Davut Gül hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca sahipsiz hayvanları beslemenin hem bir ödev hem de bir hak olduğunu anımsattı.

Avukatlar, Valilik makamının Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında suç işlediğini savunarak işlem yapılmasını istedi.

“YOK HÜKMÜNDE”

Avukatlar, verdikleri dilekçede Valiliğin dayanak gösterdiği 02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu kararında sahipsiz köpeklerin beslenmesine yönelik herhangi bir yasak bulunmadığını belirtti.

Dilekçede, söz konusu toplantı kararının yalnızca 'kontrolsüz besleme faaliyetleri nedeniyle gerekli önlemlerin alınması' ifadelerini içerdiği, Valiliğin ise bu kararı 'yasak' olarak duyurup kamuoyunu gerçeğe aykırı şekilde bilgilendirdiği ifade edildi.

Avukatlar, Valiliğin yasak genelgesini 'hukuki dayanağı varmış gibi' resmi kurumlara göndererek yetki gaspı yaptığını ve açıklamanın toplumda kutuplaşmaya yol açtığını savundu.

“5199 SAYILI KANUN YASAKLAMAZ”

Avukatların verdiği suç duyurusu dilekçesinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun Valilik makamına hayvanları besleme yasağı getirme yetkisi vermediği özellikle vurgulandı. Avukatlar, kanunun açık hükümleri gereği hayvanların beslenmesi ve korunmasının devletin sorumluluğu olduğunu, genelgenin ise hem ulusal mevzuata hem de Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ifade etti.

Dilekçede Valiliğin açıklamasının TCK 217 kapsamında 'halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik' niteliği taşıdığı, ayrıca hayvanların aç bırakılmasının 5199 sayılı Kanun madde 28/A uyarınca cezayı gerektiren bir fiil olduğu belirtildi. Avukatlar, genelgenin hayvanseverleri hedef haline getirdiğini, son dönemde artan saldırıların bu durumun göstergesi olduğunu kaydetti.

"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca sahipsiz hayvanları beslemek hem bir ödev hem de bir haktır" ifadelerini kullanan avukatlar, İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun söz konusu toplantısında “besleme yasağı”na dair bir karar bulunmadığının, buna rağmen Valilik açıklamasının bu şekilde yansıtılmasının hukuki olmadığına dikkat çekti. Kurul toplantısına katılan İstanbul Barosu temsilcisinin de “kontrolsüz besleme” ifadesinin muğlak olduğu için tutanağa şerh düştüğü belirtildi.

“HUKUKA AYKIRI”

Dilekçede, Valiliğin hukuka aykırı açıklamasının toplumdaki şiddeti körüklediği ve hayvanseverlerin can güvenliğini tehlikeye attığı belirtilerek, “Bu açıklama, kamu barışını ve düzenini bozmakta; sosyal barışı olumsuz etkilemektedir” ifadelerine yer verildi.

Avukatlar, tüm delillerin Valiliğin işlemindeki hukuka aykırılığı ortaya koyduğunu belirterek İstanbul Valisi Davut Gül hakkında ilgili maddeler uyarınca iddianame düzenlenmesini talep etti. Suç duyurusu dilekçesine Valilik genelgesi ile İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantı tutanağı da eklendi.