150 bin lira 'faizsiz kredi' ile destek verilecek! İlk adım atıldı

Evlenecek gençler için sunulan 150 bin lira faizsiz kredi için eğitimler başladı. Erdoğan; "Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz" diyerek açıklamıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" için eğitimler başladı. Hayata geçirilen proje ile gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi verilecek.

Kırklareli'nde projeye ilişkin eğitimler başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki eğitime Vali Uğur Turan katıldı.

Eğitimde konuşan Turan, gençlerin hayatını kolaylaştırmak için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da evlenecek gençlere destek olabilmek adına bu girişimin hayata geçirildiğini ifade etti.

KİMLER BAŞVURABİLİR? ŞARTLAR NEDİR?

18-29 yaş arasındaki çiftler, bazı şartları yerine getirmeleri durumunda bu kredi fırsatından yararlanabilecek. Çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, nikah tarihlerine 2-6 ay kala başvuruda bulunmaları, taşınmaz sahibi olmamaları ve son 6 aylık gelirlerinin belirli sınırda olması gerekmektedir.

NEREDEN, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği için başvurular https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu üzerinden yapılacak.