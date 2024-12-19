150 farklı dosyadan toplamda 545 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
150 farklı dosyadan toplamda 545 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

150 farklı dosyadan toplamda 545 yıl 1 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

150 farklı dosyadan toplamda 545 yıl 1 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde H.K., isimli şahsın başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 150 farklı dosyadan toplamda 545 yıl 1 ay 25 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen JASAT ekipleri şüpheliyi Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma mahallesinde saklandığı evde yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

150 farklı dosyadan toplamda 545 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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