150 milyon yıl önce yaşadı: Açık artırmayla 930 bin euroya satıldı

"Barry" ismi verilen, "camptosaurus" cinsi dinozorun iskeleti, Fransa’da yapılan açık artırmayla 930 bin euroya satıldı.

KAYNAK: AA
150 milyon yıl önce yaşadı: Açık artırmayla 930 bin euroya satıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla 930 bin avroya alıcı buldu.

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Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nden "camptosaurus" cinsi dinozor iskeleti açık artırmayla satışa sunuldu.

"Barry" ismi verilen 150 milyon yıllık dinozor 930 bin euroya alıcı buldu.

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ABD'nin Wyoming eyaletinde 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor iskeletinin kafatasının yüzde 90'ının dişleriyle birlikte bugüne kadar çok iyi muhafaza edildiği belirtildi.

150 milyon yıllık: 930 bin euroya satıldı

İki metre uzunluğundaki dinozora ismini veren paleontolog Barry James, iskeleti restore eden ilk isim olmakla biliniyor.

150 milyon yıllık: 930 bin euroya satıldı - 1

Daha önce Drouot Müzayede Evi'nde 2022'de "Zephyr" isimli 150 milyon yıllık dinozorun iskeleti yaklaşık 673 bin avroya ve 2021'de "Big John" isimli 66 milyon yıllık dinozor yaklaşık 6,6 milyon euroya satıldı.​​​​​​​

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