150 yıllık aile mesleği! Dededen toruna sürüyor

Samsun'da 150 yıllık semercilik mesleğini dededen toruna devam ettiren Mustafa Köme işini yapıyor. Vezirköprü ilçesinde semercilik mesleği ile uğraşan Pehlivan lakaplı Mustafa Köme, dedelerinden süre gelen 150 yıllık mesleğini severek yaptığını, ancak bu mesleğin çok zor olduğunu da dile getirdi.

150 SENELİK AİLE MESLEĞİ

Köme," Aluk işi, palan işi, semer işi bunlar zor bir meslek. Pala dedem, Pala Mustafa derlermiş ona, semerci. Biz de onların torunları olarak amcam başlamış, amcamın yanında babam yetişmiş. Babamdan sonra ben gördüm. 150 seneyi bulmuştur. 150 senelik aile mesleği bu" dedi.

Mustafa Köme, elinde yaptığı semerle ilgili de bilgiler vererek," Koyun yünü bu. Koyun yününü teperler olur keçe. Keçeyi de getirirler semerciye yap bize aluk derler, semer derler, palan derler bunun adına. Eskiden günde 8 tane yapardım. Bu iş ağlatır adamı. Bunun içi sadece keçeden olanı. Birde kartondan olanı var. Balık büyük olursa daha iyi olur. Balık dediğimiz yer semerin orta kısmındaki şişkin yer. Bu kısım hayvanın böğrüne geliyor. Bu böyle olunca hayvana zarar vermemiş oluyor. Bu kısım düz olarak konulursa hayvanda yara yapar. Kenarlarını kesip demir kaşı takacağım. Bu işi Samsun Vezirköprü mıntıkasında yapacak olan yok. Karadeniz bölgesinde de yok bu işi böyle yapacak olan. Bu semeri döşerken görseniz, sen bu işi bırak dersin. Tozlu bu iş. Tozu çok tehlikeli. Ben bu işi ömrüm olursa yapacağım" diye konuştu.