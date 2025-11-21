İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak'ta 3 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden bir kişinin sese uyanması sonrası yangını fark eden 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi son anda kendilerini dışarı attı.

EKİPLER 2 SAAT MÜCADELE GÖSTERDİ

Alevler kısa sürede tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 150 yıllık olan tarihi konak tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.