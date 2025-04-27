151 kişinin ölümünden sorumlu tutulan altı bezli müteahhit 3 aydır firarda

Kahramanmaraş’taki deprem felaketinde 151 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı Palmiye Sitesi’nin müteahhidi Hacı Mehmet Ersoy, 89 gündür firari. AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası olan Ersoy, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılanıyor. Ancak tahliye edilmesi ve ardından kayıplara karışması, mağdur ailelerin adalet arayışını daha da zorlaştırıyor. Aileler, Ersoy’un firarına göz yumulduğunu iddia ederek isyan ediyor.

TAHLİYE VE FİRAR SÜRECİ

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Hacı Mehmet Ersoy 26 Aralık 2024’te tutuklandı. Ancak 17 Ocak’ta, “cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği” gerekçesiyle tahliye edildi. Bu karar, Palmiye Sitesi’nde yakınlarını kaybeden ve yaralanan ailelerin tepkisini çekti. Ailelerin itirazı üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak’ta Ersoy için yakalama kararı çıkardı. Buna rağmen Ersoy, 89 gündür bulunamadı.

AVUKATTAN TARTIŞMALI BAŞVURU

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre firari müteahhidin avukatı Mehmet Saka, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak Ersoy’un hasta olduğunu ve hasta alt bezi kullandığını öne sürdü. Saka, yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. Bu başvuru, mağdur ailelerin öfkesini daha da artırdı. Palmiye Sitesi’nde annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Hacı Mehmet Ersoy hâlâ yakalanmadı. Avukatı, keyfine bakmaya devam eden bu adam için ‘altı bezleniyor’ diyerek yakalama kararının iptalini istiyor. Cezaevinde sağlık hizmeti alamayacak bir durumda mı? Hayır, değil. Bu ülkede çok daha ağır hastalıklarda cezaevinde tedavi gören yüzlerce insan var. Neden Ersoy için ayrıcalık yapılıyor?” dedi.

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“ADALETSİZLİK CESARET VERİYOR”

Karslı, Ersoy’un sağlık durumuyla ilgili iddialara inanmadıklarını vurgulayarak “Gerçek dışı bir raporla kaçmasına göz yumulduğunu düşünüyoruz. Firari birinin ‘bakıma muhtaç’ olduğu söyleniyor, peki bu adama kim nerede bakıyor? Sağlık hizmetlerine nasıl erişiyor? Adaletsizliğin verdiği cesaretle hareket ediyorlar. Biz adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bize bu acıları yaşatanları asla unutmayacağız.” dedi.

Karslı, firari müteahhidin yakalanması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurmuş, ancak Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen yanıtta, “Şahsın ikamet adresi, çocuklarının ev ve iş yerleri kontrol edildi ancak yakalanması mümkün olmadı. Çalışmalar devam ediyor” denilmişti.