Belediye başkanı hayvanseverleri kedi ve köpekleri çalmakla suçladı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde çok sayıda ölü kedi ve köpeklerin bulunduğu iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MİNİK DOSTLARIMIZI GERİ İSTİYORUZ

Sosyal medyada yer alan görüntülerin yanlış anlaşılmalara yol açacak şekilde paylaşıldığını ifade eden Yıldırım, "Veterinerlerimizin onayıyla gömülmesi planlanan dört kedi ölüsü barınaktan dışarı çıkarılmış ve sosyal medyada kasıtlı olarak yanlış anlaşılmalara yol açacak şekilde paylaşılmıştır. Sonrasında gerçekleşen eylem sırasında, yasa dışı yollarla barınağımızdan 151 köpek ve 144 kedi çıkarılmıştır. Minik dostlarımızı geri istiyoruz" dedi.

"BAKIMEVİNDE YAĞMALAMA YAŞANMIŞ"

Ümraniye Belediyesi'ne ait Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde çok sayıda ölü kedi ve köpeklerin bulunduğu iddiası üzerine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ne gelerek basın açıklamasında bulundu. Bakanlık yetkilileri tarafından 20 gün önce barınağa habersiz denetim yapıldığını ve hiçbir olumsuz bir durumun tespit edilmediğini söyleyen Yıldırım, "Bu provokasyon sırasında bir zabıta personelimiz bıçaklanmış ve hastanede tedavi altına alınmış, veteriner işleri müdürümüz ise darp edilmiştir.

Öte taraftan bakımevimizde yağmalama yaşanmış, 415 bin TL'lik cerrahi ekipmanlarımız ve ilaçlarımız gasp edilmiştir. Bu sorumsuz ve şiddet içerikli eylemleri en sert şekilde kınıyor, sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

'YANLIŞ VE PROVOKATİF BİLGİLENDİRMELERLE GÖLGELENMEYE ÇALIŞILIYOR'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugün burada, 13 Ekim'de Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Barınağımıza yönelik yapılan hukuksuz ve provokatif eylemi ve bu olayın ardından gelişen süreçleri kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir araya geldik. Barınak ziyaretine ilk olarak 5 araba art arda organize olmuş şekilde geliyorlar. Araçlardan inen insanların çoğunda içi dolu sırt çantaları var. Açık kedi barınağının etrafında hiçbir belediye görevlisi yokken bir müddet bekleyip sonra "ölü hayvanlar var diye" bağırmaya başlıyorlar. Barınağımızın büyük emeklerle verdiği hizmetler, bu tür yanlış ve provokatif bilgilendirmelerle gölgelenmeye çalışılmaktadır. Biz bu gerçeği değiştirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Amacımız, her zaman hayvan dostlarımızın sağlığı için çalışmak olmuştur ve bu çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'415 BİN TL'LİK CERRAHİ EKİPMANLARIMIZ VE İLAÇLARIMIZ GASP EDİLDİ'

Tedavisi devam eden hasta ve hastalık taşıyan hayvanların yerinden edilerek canına kast edildiğini belirten Yıldırım, "Ayrıca bu fütursuzca eylemleri yetmezmiş gibi, aynı tutum ve davranışlarını sosyal medyaya taşıyarak, sahte hesaplarla algı operasyonları yapan, şahsıma ve kurumumuza olmadık hakaret ve ifadelerde bulunanlar hakkında yargı yoluna gideceğimizi sözlerimin başında ifade etmek istiyorum. Yaşanan vandalizmden saatler önce belediyemiz sosyal medya hesaplarımızdan; okullu çocuklarımızın barınak ziyaretlerinin görüntüleri yer almaktadır. Halen o ziyaret görüntüleri yayındadır. Bu paylaşımda çocuklarımız tertemiz ve hijyen bir ortamda minik dostları mutluluk görüntüleri ile birlikte ziyaret ediyorlar. Bu olay sırasında, yasa dışı yollarla barınağımızdan 151 köpek ve 144 kedi çıkarılmıştır. Özellikle kuduz şüphesiyle gözlem altında tutulan ve sahiplendirilmesi yasak olan tehlikeli ırklar, toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu hayvanların izinsiz bir şekilde barınaktan çıkarılması, halk sağlığını tehlikeye atan son derece sorumsuz bir davranıştır ve kabul edilemez. Ayrıca, bu provokasyon sırasında bir zabıta personelimiz bıçaklanmış ve hastanede tedavi altına alınmış, veteriner işleri müdürümüz ise darp edilmiştir. Yaşanan olayın boyutlarını kamuoyunun takdirine sunuyorum. Öte taraftan bakımevimizde yağmalama yaşanmış, 415 bin TL'lik cerrahi ekipmanlarımız ve ilaçlarımız gasp edilmiştir. Bu sorumsuz ve şiddet içerikli eylemleri en sert şekilde kınıyor, sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

'KEDİ VE KÖPEKLERLE İLGİLİ GELEN ŞİKAYETLERİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ'

İstanbul'da haftanın altı günü barınağa ziyaretçi kabul eden tek belediye olduklarını söyleyen Yıldırım, "Hizmet ve vatandaş memnuniyetinde en önde gelen belediyelerden biriyiz. Rakamlarla ifade etmek gerekirse bakımevimizde 7 veteriner hekim, 3 veteriner sağlık teknisyeni ve toplam 39 personel, can dostlarımızın sağlığı ve güvenliği için gece gündüz çalışıyor. 2019 yılından bu yana 160 bin 25 muayene ve tedavi gerçekleştirdik. Aynı dönemde 7 bin 732 kısırlaştırma operasyonu yapıldı ve bin 725 hayvan sahiplendirme işlemi başarıyla tamamlandı. Bu rakamlar, hayvan haklarına verdiğimiz önemi ve gayretimizi açıkça gösteriyor. Halkla ilişkilerimize gelen taleplerin başında kedi ve köpeklerle ilgili şikayetler geliyor ve biz bu talepleri titizlikle takip ediyoruz. Ayrıca, sokak hayvanlarıyla ilgili olarak parklarımızda da çeşitli düzenlemeler yaptık. Ümraniye'deki birçok parkımıza kedi evleri yerleştirdik. Minik dostlarımızın güvenle yaşam alanı bulabileceği bu evler, hayvansever komşularımızın da katkılarıyla düzenli olarak bakılmakta ve korunmaktadır. Bununla birlikte, Ümraniye'ye kazandırdığımız Minik Dostlar Parkı hem sokak hayvanlarına hem de onları seven vatandaşlarımıza yönelik olarak tasarlanmış, ilçemize değer katan önemli projelerden biridir. Bu parkta hem hayvanlarımız rahatça vakit geçiriyor hem de hayvanseverler bu canlarla iç içe, güvenli ve huzurlu bir ortamda buluşabiliyor" açıklamalarında bulundu.

'BARINAĞIMIZ DÜZENLİ OLARAK DENETLENİYOR'

Bakanlık yetkilileri tarafından 20 gün önce barınağa habersiz denetim yapıldığını ve hiçbir olumsuz bir durumun tespit edilmediğini söyleyen Yıldırım, şunları ifade etti:

"Bu hususu dikkatlerinize sunuyorum. Bu süreçte, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına duyarlı yaklaşan sanatçılarımıza ve samimi hayvanseverlere teşekkür ediyorum. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden etkilenen ve bizlere ulaşarak bilgi talep eden vatandaşlarımızın destekleri de bizler için çok kıymetlidir. Ümraniye Belediyesi olarak hayvan haklarını savunma ve can dostlarımızın sağlığını koruma konusundaki kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu hukuksuz eylemler karşısında dimdik duracağız ve hayvanlarımız için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz."

COŞKUN: BURASI BİR GÖMÜ ALANI

Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun ise "Arkamızda gördüğünüz yaklaşık seksen metrekarelik alanda biz tedavisi olumsuz neticelenen kedi ve köpekleri toprakla gömüyoruz. Her bir hayvan için de ayrı bir ölüm raporu tutuluyor. Sosyal medyada gördüğüm videolarda burası kazılmış ve köpek kafatası bulunduğu söylenmiş. Bu gayet normal çünkü burası bir gömü alanı. Burada köpek ve kedi kafatası, kemikleri de olur. Mevzuat dahilinde yapmış olduğumuz bir alandır" dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından barınağın basıldığı iddiasına yönelik görüntüler de kamuoyu ile paylaşıldı.