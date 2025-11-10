

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 149. Sokak’ta trafik uygulaması yaptı. Ekipler, İ.Y. yönetimindeki 38 SY 202 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan kontrollerde İ.Y. 1.52 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücüye 9 bin 268 TL idari para cezası uygulayarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

‘Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan hakkında adli işlem başlatılan İ.Y. ilk kez alkol kullandığını söyleyerek kendini savundu.