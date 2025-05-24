153 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi belli oldu: Duyan bankaya koştu!

Hayalindeki arabayı almak isteyen vatandaşlar mevcut birikimlerine yönelik ek fırsatları da değerlendirmek istiyor bu kapsamda taşıt kredisi fırsatları yakından takip ediyor



Mevcut ekonomik koşullarda araba sahibi olmakta neredeyse ev sahibi olmak kadar zorlaştı. Birikimi olan vatandaşlar kredi seçeneklerini yakından takip ediyor. Zaman zaman bankaların kredilerin geri ödeme planlarında avantajlı teklifler sunması, ödeme kolaylıklarını da beraberinde getiriyor.. bu kapsamda 153.000 TL’lik taşıt kredileri sonunda önemlerde ön plana çıkıyor. Peki 153.000 TL’lik bir taşıt kredisinin geri ödemesi banka banka ne kadar değişiyor?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı

%4,09

Aylık Taksit

9.626,11 TL

Toplam Ödeme

347.304 TL



İŞ BANKASI



Faiz Oranı

%3,90

Aylık Taksit

9.329,77 TL

Toplam Ödeme

336.636 TL

VAKIFBANK



Faiz Oranı

%3,49

Aylık Taksit

8.703,47 TL

Toplam Ödeme

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı

%4,79

Aylık Taksit

10.748,84 TL

Toplam Ödeme

387.723 TL

