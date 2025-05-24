153 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi belli oldu: Duyan bankaya koştu!

Hayalindeki arabayı almak isteyen vatandaşlar mevcut birikimlerine yönelik ek fırsatları da değerlendirmek istiyor bu kapsamda taşıt kredisi fırsatları yakından takip ediyor
Mevcut ekonomik koşullarda araba sahibi olmakta neredeyse ev sahibi olmak kadar zorlaştı. Birikimi olan vatandaşlar kredi seçeneklerini yakından takip ediyor. Zaman zaman bankaların kredilerin geri ödeme planlarında avantajlı teklifler sunması, ödeme kolaylıklarını da beraberinde getiriyor.. bu kapsamda 153.000 TL’lik taşıt kredileri sonunda önemlerde ön plana çıkıyor. Peki 153.000 TL’lik bir taşıt kredisinin geri ödemesi banka banka ne kadar değişiyor?
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı
%4,09
Aylık Taksit
9.626,11 TL
Toplam Ödeme
347.304 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı
%3,90
Aylık Taksit
9.329,77 TL
Toplam Ödeme
336.636 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı
%3,49
Aylık Taksit
8.703,47 TL
Toplam Ödeme
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı
%4,79
Aylık Taksit
10.748,84 TL
Toplam Ödeme
387.723 TL