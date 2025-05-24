153 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi belli oldu: Duyan bankaya koştu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
153 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi belli oldu: Duyan bankaya koştu!

Son dönemlerde bankaların taşıt ve ihtiyaç kredilerinde girdiği rekabet araç sahibi olmak isteyen vatandaşların aralarını da bu yönde değiştirdi. Arama motorlarında taşıt kredilerine ve ihtiyaç kredilerine yönelik aramalarda artış yaşandı. peki 36 ay vadeyle 153.000 TL taşıt kredisini geri ödemesi nasıl planlanıyor? İşte banka banka ödeme detayları…

Hayalindeki arabayı almak isteyen vatandaşlar mevcut birikimlerine yönelik ek fırsatları da değerlendirmek istiyor bu kapsamda taşıt kredisi fırsatları yakından takip ediyor


Mevcut ekonomik koşullarda araba sahibi olmakta neredeyse ev sahibi olmak kadar zorlaştı. Birikimi olan vatandaşlar kredi seçeneklerini yakından takip ediyor. Zaman zaman bankaların kredilerin geri ödeme planlarında avantajlı teklifler sunması, ödeme kolaylıklarını da beraberinde getiriyor.. bu kapsamda 153.000 TL’lik taşıt kredileri sonunda önemlerde ön plana çıkıyor. Peki 153.000 TL’lik bir taşıt kredisinin geri ödemesi banka banka ne kadar değişiyor?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı
%4,09
Aylık Taksit
9.626,11 TL
Toplam Ödeme
347.304 TL


İŞ BANKASI


Faiz Oranı
%3,90
Aylık Taksit
9.329,77 TL
Toplam Ödeme
336.636 TL

VAKIFBANK


Faiz Oranı
%3,49
Aylık Taksit
8.703,47 TL
Toplam Ödeme

ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı
%4,79
Aylık Taksit
10.748,84 TL
Toplam Ödeme
387.723 TL

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