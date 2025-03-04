158 yıllık dev şirket iflas etti. Kimsenin aklının ucundan geçmiyordu. Rakipleri bile şoke oldu

Almanya’nın Thüringen eyaletinde faaliyet gösteren geleneksel bira fabrikası Rosenbrauerei Pößneck, iflas başvurusunda bulundu. Gera’daki yerel mahkemeye yapılan başvuru, mahkeme sözcüsü tarafından doğrulandı. 158 yıldır üretim yapan şirket, artan maliyetler ve azalan satışlar nedeniyle ayakta kalmakta zorlanıyordu.

Fabrika, mali darboğaz nedeniyle Ocak ayında Weimar’daki üretim tesisini kapatmıştı. Ancak bu adım bile finansal krizi aşmak için yeterli olmadı. Özellikle enerji, ham madde ve lojistik maliyetlerindeki artış, yerel üreticilerin kar marjlarını ciddi şekilde daralttı.

Almanya’da bira tüketimi son yıllarda keskin bir düşüş yaşadı. Alman Bira Üreticileri Birliği verilerine göre, 2015'te kişi başına yıllık bira tüketimi 102 litre iken, 2023'te bu rakam 88 litreye geriledi. Sağlıklı yaşam trendleri ve değişen tüketici alışkanlıkları, bira sektörünü olumsuz etkiliyor.

Yerel bira fabrikaları, dev üreticilerle girdikleri fiyat savaşlarında tutunmakta zorlanıyor. Büyük şirketlerin agresif fiyat politikaları karşısında, küçük üreticiler için rekabet giderek imkânsız hale geliyor. Uzmanlar, geleneksel fabrikaların ayakta kalabilmesi için yeni pazarlama stratejileri geliştirmesi gerektiğini belirtiyor.

Rosenbrauerei’nin iflası, sadece bir şirketin çöküşü değil, Alman bira kültürünün dönüşüm süreci açısından da kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.