15’inci Antalya Kitap Fuarı'nın ikinci gününde yazarlar, okurlarla bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl “Kitapla umuda, adalete, özgürlüğe…” temasıyla kapılarını açan Antalya Kitap Fuarı, okurların yoğun ilgisiyle sürüyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın ikinci günü dolu dolu geçti. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kitapseverler, sevdikleri yazarlarla buluşarak kitaplarını imzalattı.

YAZARLAR, OKURLARIYLA BULUŞTU

Fuarın ikinci gününde İsmail Küçükkaya, Mustafa Balbay, Saygı Öztürk, Fatih Tuncay, Zekiye Yüksel, Yılmaz Aslantürk, Nilay Şanlı, Anooshirvan Miandji, Fikret Eroğlu, Saniye Acun, Burcu Bahar ve Mesut Güler gibi birbirinden değerli yazarlar okurlarıyla bir araya geldi. Ayrıca Güner Dinçaslan, Murat Kaplan, Buket Arbatlı ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Subaşı da söyleşilerde sevenleriyle buluştu. Başkan Vekili Büşra Özdemir, stantları gezerek yazarlarla bir araya geldi ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

"BU YIL TABİİ Kİ İÇİMİZ BURUK, FUARIN MİMARI MUHİTTİN BÖCEK ARAMIZDA DEĞİL"

Kitap fuarının, Türkiye'de belediye imkânlarıyla gerçekleştirilen en büyük kitap fuarı olduğunu belirten Özdemir, şöyle konuştu:

“Bu yıl tabii ki içimiz buruk. Bu fuarın mimarı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek aramızda değil. Onun yokluğunda içimiz buruk ama inancımız, motivasyonumuz ve disiplinimiz çok yüksek. Bu fuara sadece Antalya’dan değil, çevre illerden de yoğun ilgi ve katılım var. Antalya okuyor, Antalya kitapla bilgiyle buluşuyor. Bugün birbirinden değerli yazarlarımız okurlarıyla buluştu. 12 Ekim'e kadar sürecek bu kültür şölenine tüm Antalyalıları bekliyorum.”

Başkan Vekili Özdemir, eski Büyükşehir Belediye Başkanlarından Hasan Subaşı’nın “Dar Alanda Siyaset” adlı kitabının söyleşisine de katıldı. Özdemir, Hasan Subaşı isminin Antalya için çok önemli olduğunu belirterek, fuarın açılışından itibaren verdiği destek için kendisine teşekkür etti ve çiçek takdim etti.

Antalya Kitap Fuarı, 12 Ekim'e kadar her gün 10.00–20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.