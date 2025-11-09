Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Havacılık Komutanlığı’nın envanterine, “J-1513 Piri Reis” kuyruk numaralı 15’inci yerli ATAK helikopterinin katıldığını duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın yerli üretim “J-1513 Piri Reis” kuyruk numaralı 15’inci ATAK helikopterini teslim aldığını bildirdi.
Paylaşımda, "Gökyüzü emin ellerde... Jandarma Havacılık Komutanlığımız, yerli üretim 'J-1513 Piri Reis' kuyruk numaralı 15’inci ATAK helikopterini teslim aldı. Vatanımıza, milletimize ve Jandarma Genel Komutanlığımıza hayırlı olsun" denildi.