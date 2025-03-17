15’liler ruhu Tokat’ta canlandı

Kaynak: İHA
15’liler ruhu Tokat’ta canlandı

Tokat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi için 15'liler ve polislerin canlandırıldığı duygusal bir klip yayınladı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi için 15'liler ve polislerin canlandırıldığı duygusal bir klip yayınladı.

cc.jpgTokat Emniyet Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında anlamlı bir klip yayınladı. Klipte, Çanakkale Savaşı'na Tokat'tan giden 15'liler ile polis teşkilatı canlandırıldı. Duygu dolu sahnelerin yer aldığı videoda, 15'lik gençler ve polis ekipleri şehitlikte saygı duruşunda bulundu. Geçmişten günümüze uzanan vatan sevgisini ve kahramanlık ruhunu yansıtan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, klibin anlamlı mesajlar içerdiğini belirterek Tokat Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

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