16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti. Mahkeme annenin cezasını açıkladı

Kaynak: Washington Post
16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti. Mahkeme annenin cezasını açıkladı
ABD'de bir kadın 16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlüğüne tatile gitti. Evde tek başına kalan bebek hayatını kaybetti. Mahkeme annenin kaç yıl ceza alacağına karar verdi.

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşanan vahim olayda, Kristel Candelario, 16 aylık bebeğini evde bırakarak 10 günlük bir tatile gitti. Bebeğinin ölümüne neden olmaktan ötürü yargılanan kadın için mahkeme şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verdi.

Washington Post'un haberine göre 32 yaşındaki Kristel Candelario, kızı Jailyn'in cinayetiyle ilgili suçunu üstlendi.

ors-2202161-1.jpg

Savcılar, Kristel Candelario'nun geçen sene Haziran ayında Detroit ve Porto Riko'ya giderken küçük çocuğu Cleveland'daki evlerinin oyun alanında tek başına bıraktığını söyledi. Candelario tatilinden döndüğünde bebeği Jailyn'i yerde hareketsiz yatarken buldu ve durumu polise haber verdi.

Candelairo, acil müdahale ekipleri eve gelmeden önce bebeğinin giysilerini değiştirdi ve kısa süre sonra öldüğünü bildirdi.

AÇ VE SUSUZ KALMIŞ

Talihsiz bebeğin aşırı derecede susuz kaldığını belirten tıp uzmanları açlık ve susuzluktan yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Mahkemede konuşan anne Candelario, "Yaptıklarımı haklı çıkarmaya çalışmıyorum ama kimse ne kadar acı çektiğimi ve neler yaşadığımı bilmiyordu" şeklinde konuştu.

ohio-da-bebegini-evde-birakip-tatile-giden-kadin-16961256-7649-amp.jpg

Son Haberler
Altına taleple beraber dolandırıcılık arttı Ekonomi
Altına taleple beraber dolandırıcılık arttı
Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı Siyaset
Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı
Teravih namazında camiye bombalı saldırı. Ortalık kan gölüne döndü Gündem
Teravih namazında camiye bombalı saldırı. Ortalık kan gölüne döndü
Batan bottaki göçmenleri arama çalışması sürüyor Gündem
Batan bottaki göçmenleri arama çalışması sürüyor
3 katli binanın çatısında yangın çıktı Yerel Haberler
3 katli binanın çatısında yangın çıktı
85 yıl önce ikonik filmde giyilen terlikler 113 milyon liraya satılıyor Magazin
85 yıl önce ikonik filmde giyilen terlikler 113 milyon liraya satılıyor