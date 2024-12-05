16 ayrı adreste silah kaçakçılarına baskın

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde planlı bir operasyon gerçekleştirildi.
Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. 16 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu ve 3.20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla bağlantılı şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.