16 ayrı adreste silah kaçakçılarına baskın

Kaynak: İHA
16 ayrı adreste silah kaçakçılarına baskın

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde planlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. 16 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu ve 3.20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla bağlantılı şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Son Haberler
Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında 'PKK propagandası yapmaktan' hapis talebi
Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında 'PKK propagandası yapmaktan' hapis talebi
Kaliforniya'da büyük deprem
Kaliforniya'da büyük deprem
Kasım ayında en çok kazananlar belli oldu
Kasım ayında en çok kazananlar belli oldu
Ankara’da freni patlayan sondaj aracı eve daldı
Ankara’da freni patlayan sondaj aracı eve daldı
Bursa’da silahlı saldırı: 1 yaralı
Bursa’da silahlı saldırı: 1 yaralı