16 bin nüfuslu ilçenin 120 milyon lira borcu çıktı

Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Erzurum Şahinkaya Belediyesi’nin geçmiş dönemden çıkan dev borcu dikkat çekti. AKP’li eski belediye başkanının seçim gecesi için alınan 425 kilo etin bedelini ve misafirler için harcanan 2,5 milyon lirayı belediyeye fatura ettiği öğrenildi. Yeni seçilen Belediye Başkanı Görbil Özcan, dev borcu belediyeye pankart olarak astı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, CHP’nin 47 yıl sonra kazandığı Erzurum Şenkaya Belediyesi’ni ziyaret etti. Şenkaya Belediyesi’nin 31 Mart seçimlerinde AKP’den devralındığını hatırlatan Tanal, seçimi kazanan CHP’li Başkan Görbil Özcan’ı tebrik etti. Eski AKP’li belediye yönetiminin, geride yüklü bir borç bıraktığını dile getiren Tanal, CHP’li Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan’ın, şeffaf belediyecilik gereği olarak, devraldığı borç miktarını, geçmişteki usulsüz işlemleri, yaptırdığı pankartla belediye binasına astırdığını aktardı.

“İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALANLAR VAR”

Pankarta basılı maddeleri tek tek okuyarak tepki gösteren Tanal, AKP’li yönetimin, 16 bin nüfuslu ilçede geride bıraktığı belediye borcunun 108 milyon 391 bin 54 lira 24 kuruş olduğunu belirtti. Fatura edilmemiş 12 milyon TL de borç bulunduğunu belirten Tanal, ikisi toplandığında Şenkaya Belediyesi’nin borç miktarının 120 milyon TL’yi geçtiğini vurguladı.

5 kişinin de işe gitmeden belediyeden maaş aldığını kaydeden Tanal, seçimi kaybeden AKP’li eski Belediye Başkanı’nın sadece 2023 yılında temsil ve ağırlama gideri olarak 2 milyon 500 bin lira harcandığının tespit edildiğini anlattı. Mahmut Tanal, 2023 yılında işletmeciliği belediyede olan Şirankes Kafe’den misafirlere verilen hediye ve ağırlama giderinin 2 buçuk milyon TL olduğunu aktardı.

“BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRTECEĞİZ!”

Mahmut Tanal, 31 Mart günü belediyeye fatura edilen 425 kilo lop etin bedelinin 189 bin 450 lira olduğunu, ancak belirtilen miktardaki etin nerede olduğunun tespit edilmediğini ifade etti.

2023 yılında belediye işletmesi Şirankes Kafe ve diğer kafeler için malzeme alındığı halde ödenmeyen fatura miktarını ise 1 milyon 223 bin lira olduğunu belirtti.

Tanal, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve parası gönderildiği halde Akşar Yöresel Ürün Pazarı’ndan ödenmeyen borç miktarını da 1 milyon 800 bin 169 lira olarak duyurdu.

Tanal, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şenkaya halkının emeğini onlara yedirmeyeceğiz. Zehir zıkkım olsun bunlara. Belediye Başkanımız Görbil Özcan ve CHP olarak bizler, bunun peşini bırakmayacağız. Şikayet edeceğiz. Halkın buradaki emeğini onlara yedirmeyeceğiz. Burunlarından fitil fitil getirteceğiz!”