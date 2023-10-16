16 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 16 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var?

16 Ekim Pazartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 16 Ekim Pazartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 16 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 16 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var?

KAYNAK: Haber Merkezi
16 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 16 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 16 Ekim Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 16 Ekim Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 16 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 16 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var?

Haftanın ilk iş gününde televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 16 Ekim Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 16 Ekim Pazartesi TV yayın akışında ne var? 16 Ekim Pazartesi bugün hangi diziler var?

16 EKİM PAZARTESİ 2023 TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Mandıra Filozofu

22:30 Yerli Sinema Mandıra Filozofu

00:30 Yabancı Sinema Sıcak Takip

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aile

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Aldatmak

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

09:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23:45 Yabani

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