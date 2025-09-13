16 Eylül’de CHP yönetimi!..

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu bana gönderdiği mesajda Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 15 Eylül Pazartesi görülecek “Mutlak butlan” davasına ilişkin diyor ki;

“15 Eylül sabahına görülecek davada çıkması muhtemel Partimize bir çağrı kurulu atanması halinde yapılacak iş ve işlemler de aynı olacaktır.

Mutlak butlan saçmalığı kararı ise ihtiyati tedbir yoluyla kesinlikle verilemez. Verilse dahi esas hakkındaki bu karar kesinleşmeden asla uygulanamaz.”

CHP lideri Özgür Özel ise şöyle dedi:

"Bu CHP'nin kendi iç kavgası değil, AK Parti iktidarının planlı bir operasyonu."

Meral Akşener ve arkadaşlarının MHP’de yaşanan “olağanüstü seçimli kurultay” olayını anımsatıyorum:

Tosya ve Sivas Gemerek Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 19 Haziran 2016 tarihli tüzük kurultayını iptal etti ve alınan kararların “yok hükmünde” olduğuna karar verdi.

Bu kararlar hukuki miydi? Hayır. YSK kararlarına uygun muydu? Hayır. Siyasi miydi? Evet

AKP yargısının kararları ile Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli’ye MHP Genel Başkanlığını, Bahçeli de Erdoğan’a “Tek Adam Rejimi” armağan etti.

15 Eylül Pazartesi günü mahkemeden “Mutlak Butlan” kararı çıkarsa 5 Haziran 2023’te görevde olan Kemal Kılıçdaroğlu ve kadrosu CHP’ye geri gelecek.

Parti Meclisi (PM) üyeleri şöyle olacak:

Aylin Nazlıaka, Bülent Tezcan, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Gökhan Zeybek, Muharrem Erkek, Gamze Akkuş İlgezdi, Tekin Bingöl, Yıldırım Kaya, Onursal Adıgüzel, Gülizar Biçer Karaca, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Yunus Emre, Selin Sayek Böke, Aykut Erdoğdu, Ali Öztunç, Devrim Barış Çelik, Ahmet Akın, Orhan Sarıbal, Gaye Usluer, Fethi Açıkel, Haluk Koç, Gamze Pamuk Ateşli, Erdoğan Toprak, Semra Dinçer, Nevaf Bilek, Levent Gök, Hasan Baltacı, Neslihan Hancıoğlu, Deniz Demir, Hakkı Süha Okay, İlhan Cihaner, İlhan Kesici, Gürsel Erol, Ayşe Kaya, Ali Haydar Hakverdi, Okan Gaytancıoğlu, Baki Öztürk, Zeynel Emre, Ulaş Karasu, Emine Gülizar Emecan, Aylin Yaman, Volkan Demir, Aysu Bankoğlu, Tahsin Tarhan, Eren Erdem, Hüseyin Can Güner, Gökçe Gökçen, Deniz Yücel, Sera Kadıgil, Sibel Özdemir, Gül Çiftçi, Ahmet Baran Yazgan, Ali Arif Özzeybek, Gamze Taşcıer, Suat Özçağdaş, Cemal Canpolat, Zeynep Altıok Akatlı, Ali Şeker, Mehmet Tüm.

Kılıçdaroğlu’nun ve Özgür Özel’in listesinde yer alan PM üyelerinin isimler şöyle:

1.Gökan Zeybek, 2. Özgür Karabat, 3. Deniz Yücel, 4. Gamze Taşcıer, 5. Suat Özçağdaş, 6. Baki Aydöner, 7. M. Gül Çiftçi Binici, 8. Selin Sayek Böke, 9. Erhan Adem, 10. Burhanettin Bulut, 11. Ecevit Keleş, 12. Ali Abbas Ertürk, 13. Ali Haydar Fırat, 14. Hüseyin Yaşar, 15. Berker Esen, 16. Ulaş Karasu, 17. Orhan Sarıbal, 18. Mehmet Tüm, 19. Ali Haydar Hakverdi, 20. Mustafa Sezgin Tanrıkulu, 21. Semra Dinçer, 22. Hüseyin Can Güner, 23. Ahmet Hakan Uyanık, 24. Aylin Nazlıaka, 25. Volkan Demir, 26. Gökçe Gökçen.

Mahkemeden Mutlak Butlan kararı çıkarsa Parti Meclisinde Kılıçdaroğlu’nun 34, Özel’in 26 ismi yer alacak.

Yargı kararı ile Kılıçdaroğlu ve MYK’nın şu üyeleri CHP’de göreve geri gelecek.

Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu: Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik: Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları ve Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

Semra Dinçer: Doğa Hakları

Tahsin Tarhan: Yurt Dışı Örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu

Zeynel Emre: Hukuk ve Seçim İşleri

Kılıçdaroğlu bu listede değişiklik yapabilir.

CHP Parti meclisinden ya da MYK’dan çıkacak kararlara Kılıçdaroğlu mu Özel’i mi hakim olacak göreceğiz.

3 bilinmeyenli matematik denklemi gibi zoru bir soru da ortada.

21 Eylül’de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay kararı; ertelenecek mi, iptal edilecek mi, yapılacak mı?

