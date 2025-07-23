16 gündür yaşam savaşı veriyordu: Genç kızdan acı haber!

Kaynak: İHA
16 gündür yaşam savaşı veriyordu: Genç kızdan acı haber!

Kocaeli'nde üzerine çınar ağacından dal düşmesi sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Seda Karakol 16 gündür yaşam savaşı veriyordu. Mücadeleyi kaybeden genç kız hayatını kaybetti.

Olay, 6 Temmuz'da Kocaeli Gölcük ilçesinde Yalı Mahallesi Saniye Altun Caddesi'nde meydana geldi. Tarihi anıt çınardan kopan büyük bir dal, o sırada altında oturan Seda Karakol (18), Erdem Ulak (29) ve bir kişinin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla dalın altından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Yaralılardan öğretmen Erdem Ulak, olay günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Ağır yaralı olan ve 16 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Seda Karakol da dün hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

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Karakol'un cenazesinin, memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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