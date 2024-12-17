16. hafta ev sahiplerine yaradı! Süper Lig'de toplu sonuçlar

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta, bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Haftada toplam 27 gol atılırken, Samsunspor’un BAY geçtiği hafta, ev sahiplerinin 7 galibiyet aldığı ve 2 maçın berabere tamamlandığı bir dönem olarak kayda geçti. Haftanın en gollü mücadelesi ise, kapanış maçında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynandı. Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrıldı.

GOL DÜELLUSUNU KAZANAN GALATASARAY

Haftanın en dikkat çekici maçında Galatasaray, evinde Trabzonspor’u ağırladı. 90+8. dakikada bulduğu golle galip gelen Aslan, 7 golün atıldığı mücadeleyi 4-3 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla puanını 41’e çıkaran Galatasaray, zirvedeki 6 puanlık farkını korudu ve 15 maç sonunda namağlup unvanını sürdürdü.

FENERBAHÇE GOLCÜLERİYLE KAZANDI

Fenerbahçe, evinde Başakşehir’i konuk etti. Geçen hafta derbi mağlubiyeti yaşayan sarı-lacivertliler, golcüleri Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri’nin golleriyle 3-1’lik galibiyeti elde etti. Bu galibiyetle Fenerbahçe, 3 puana ulaşarak 35 puana yükseldi.

BEŞİKTAŞ, ADANA’DA KAYBETTİ

Beşiktaş, 5 maçlık galibiyet hasretini derbide sona erdirdikten sonra, 16. haftanın kapanış gününde Adana Demirspor’a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda 2 gol yiyip sahadan 2-1 mağlup ayrılarak sezonun 4. mağlubiyetini yaşadı. Adana Demirspor ise bu galibiyetle ilk zaferini Beşiktaş’a karşı alarak puanını 2’ye yükseltti.

HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI: