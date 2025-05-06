16 kişinin ölümüne neden olmuştu... Derya Apartmanı davası ertelendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan 16 kişinin yaşamını yitirdiği Derya Apartmanı davasının beşinci duruşması Hatay 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bugünkü duruşmaya, geçen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan müteahhit Ganim Emre Sahil katılmadı. Sahil’in yerine avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

EKSİK EVRAK GEREKÇESİYLE DURUŞMAYA ERTELEME

Geçen duruşmada, kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmanın akıbetinin sorulması talep edilmişti. Ancak belediye görevlileri hakkında istenen rapor duruşmaya yetişmedi. Dosyadaki eksik evraklar tamamlanmadığı ve kamu çalışanları hakkında rapor mahkemeye ulaşmadığı için duruşma, 16 Eylül’e ertelendi.

Müvekkili hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasını talep eden Ganim Emre Sahil’in avukatının talebi ise mahkeme tarafından itiraz hakkı açık olmak üzere reddedildi.

'16 KİŞİ ÖLDÜ: TEK SORUMLU DA MÜTEAHHİT DEĞİL'

Derya Apartmanı'nda eşini kaybeden Ufuk Bayraktar, imar planını yapan, inşaatlara izin veren ve yapı denetim firmalarını organize eden hiçbir kamu görevlisinin yargılanmadığı davanın eksik bir dava olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizim müteahhit firma ya da sahibiyle kişisel bir sorunumuz yok, yıkım oldu, eşimle beraber 16 komşumuz öldü ve demek ki burada bir usulsüzlük var. Bu usulsüzlüğün tek sorumlusu müteahhit olamaz; onları denetlemesi gereken kurumlar da suçlu ve sorumlu iken hiçbiri sorgulanmadı bile. Depremin üstünden tam 26 ay geçti ve soruşturma izni hala verilmediyse bunun nedenini bilmemiz gerekiyor. 1999 depreminde de benzer şekilde yargılamalar oldu ve sonucu olarak 2023 depreminin acısını on binlerce insanın ölümü, yüzbinlerce insanın yaralanması ve milyonlarca insanın evsiz kalıp acılara boğulması ile yaşadık. Bir sonraki depremin benzer bir felakete dönüşmemesi için aslında çabamız, gidenlerin geri gelmeyeceğini biliyoruz ama inşaatı yapan firmanın, imar planı yapan ve inşaat izni verip denetleyen kurumların; kusurları doğrultusunda ceza alması önleyici bir tedbir olacaktır. Tek beklentimiz bu ama umudunuz var mı diye sorsanız buna verilecek cevabımız maalesef yok."

KAYIP YAKINI: 'YAPMADIĞIMIZ TADİLATLARDAN BAHSEDİYORLAR'

Derya Apartmanı'nın bilinen müteahhidinin Vahip Sahil olduğunu, bunu ifadelerinde de belirttiklerini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Derya Apartmanının bildiğimiz müteahhiti Vahip Sahil idi, bunu ifadelerimizde belirttik ama firmanın kağıt üstündeki sahibi oğlu Ganim Emre Sahil göründüğü için bir süre tutuklu yargılandı ama o da 3 aydır serbest… Savunmada depremin şiddeti ve ivmesinden bahsediyorlar ama aynı depremde ayakta kalan ve hasar almayan çok bina var; bu nasıl oldu? Bizler mağdur olmamıza rağmen yapmadığımız tadilatlardan bahsediyor ve bizleri suçluyorlar, Allah’tan korkup kuldan utansalar zaten binayı sağlam yaparlardı."

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinde yıkılan Derya Apartmanı'nda 16 kişinin yaşamını yitirdiği davada, tek tutuklu sanık olan müteahhit Ganim Emre Sahil, geçen duruşmada tahliye edildi. Ocak ayındaki duruşmada söz alan Ganim Emre Sahil, şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Müteahhidin görev tanımı ve sorumlulukları doğru anlaşılmıyor. Müteahhit, inşaata uğramak zorunda değildir; inşaatı bitirmekle ve finans etmekle görevlidir. Yapı kullanımı almış bir bina proje uygun gitmiştir. Ondan sonra yapılan değişikliklerden mal sahibi sorumludur. Şantiye şefliğine gelince, bir şantiye şefi 7/24 şantiyede durmaz. Hatta yasaya göre, bir şantiye şefi aynı anda dört farklı projenin şantiye şefliğini yapabilir."