16 milyon emeklinin kaderi yarın belli oluyor! TÜİK, ENAG'dan yine fark yiyecek

Türkiye'deki ekonomik kriz ve ardı ardına gelen zamlar vatandaşı zor durumda bıraktı. Düşük emekli maaşları da vatandaşı isyan ettirdi. Geçim konusunda sıkıntı yaşadıklarını her seferinde dile getiren emekli vatandaş maaşlarına geçimlerini rahatlatacak bir zam yapılmasını bekliyor.

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği maaş artışlarının ne kadar yapılacağının yarın belli olması bekleniyor. Maaş artış oranları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle netleşecek.

En düşük memur aylığı başta olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri ortaya çıkacak enflasyon rakamı doğrultusunda zamlı maaş alacak.

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TÜİK, ENAG'DAN YİNE FARK YİYECEK

TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini 5 Mayıs'ta açıklamıştı. Kuruma göre aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86'ydı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,46, Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyonu ise yüzde 73,88 olarak hesaplamıştı.

Nisan ayı enflasyon verilerine göre; TÜİK ile ENAG'ın açıkladığı oranlar arasında yüksek farklar olmuştu. Yarın açıklanacak oranlarda da yine farklı seviyelerin olması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre haziran ayında enflasyonun yüzde 1,61 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmin doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 16,94 seviyesine ulaşacak.

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 16.94 zam yansıtılacak. Zam oranının belli olmasının ardından emeklilere ek iyileştirme konusu da masaya yatırılacak. Halen 14 bin 469 lira olan taban aylık ödemesinin artırılıp artırılmayacağı konusunda karar verilecek.

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Ayrıca refah payı ve benzeri talepler de değerlendirilecek. 6 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 TL olan en düşük emekli aylığı, yüzde 16.94 zamla 16 bin 920 TL'ye yükselecek.

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; 15 bin TL alan SGK ve Bağ-Kur'lunun aylık ücreti 17 bin 541'ye çıkacak. 20 bin TL alan bir vatandaşın cebine 23 bin 388 TL girecek, 25 bin alan da 29 bin 235 TL aylığa ulaşacak. 30 bin TL maaş alanların cebine ise 35 bin 82 TL girecek.

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YASA HAZIRLANIYOR

En düşük emekli aylığı için TBMM'de yasal düzenleme yapılacak. Kulislerdeki beklenti en düşük emekli aylığına yapılacak zammın enflasyon farkı oranında kalması yönünde.

Bu kapsamda hazırlanacak önerge, TÜİK'in 3 Temmuz perşembe günü açıklayacağı enflasyon oranına göre son şeklini alacak. Hükümet, etki analizine göre hesaplamalarını da yaparak yasal düzenlemedeki hükmü netleştirecek.

Bu düzenleme önerge olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve torba teklife eklenecek. Böylece 3 milyon 716 bin emeklinin temmuzdan geçerli olarak zamlı aylık alamama riski giderilmiş olacak.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise farklı hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri, 2025'in ikinci 6 ayı için yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacak.

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MEMURA % 15.85 TL

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.61 olarak açıklanması halinde oluşacak enflasyon farkı yüzde 10.33 olacak. Yüzde 10.33 enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen yüzde 5 farkın ilave edilmesi halinde memur maaşlarına toplam yüzde 15.85 kümülatif zam yapılması gündeme gelecek.

Buna göre, en düşük memur maaşı 45 bin 527 TL'den 52 bin 543 TL'ye çıkacak. 19 bin 617 TL olan en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 109 TL zamla birlikte 22 bin 726 TL'ye yükselecek.

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MB'nin anket sonucu dikkate alınarak yüzde 15.85 oranındaki enflasyon farkına göre hesaplanan zamlı memur maaşları şöyle olacak:

UNVAN/DERECE - MEVCUT MAAŞ - ZAM ORANI - YENİ MAAŞ

Memur 9/1 45.527 (yüzde)15.85 52.743 TL

Şube Müd. 1/4 66.329 (yüzde)15.85 76.842 TL

Uzm. Öğretmen 1/4 58.643 (yüzde)15.85 67.937 TL

Öğretmen 1/4 52.906 (yüzde)15.85 61.291 TL

Başkomiser 3/1 65.070 (yüzde)15.85 75.383 TL

Polis Memuru 8/1 58.910 (yüzde)15.85 68.247 TL

Uzman Doktor 1/4 109.126 (yüzde)15.85 126.422 TL

Hemşire 5/1 53.437 (yüzde)15.85 61.937 TL

Mühendis 1/4 67.653 (yüzde)15.85 78.376 TL

Teknisyen 11/1 47.195 (yüzde)15.85 54.675 TL

Profesör 1/4 96.346 (yüzde)15.85 111.616 TL

Araştırma Gör.7/1 63.848 (yüzde)15.85 73.967 TL

Vaiz 1/4 55.303 (yüzde)15.85 64.068 TL

Avukat 1/4 63.609 (yüzde)15.85 73.691 TL

MB'nin anket sonucu dikkate alınarak yüzde 15.85 oranındaki enflasyon farkına göre hesaplanan emekli memur maaşları şöyle olacak:

EMEKLİ MEMUR (UNVAN) - MEVCUT MAAŞ - ZAM ORANI - ZAMLI MAAŞ

Müsteşar 1/1 71.332 yüzde 15.85 82.638 TL

Genel Müd 1/1 63.135 yüzde 15.85 73.141 TL

Şube Müd. 1/4 24.775 yüzde 15.85 28.701 TL

Memur 1/4 19.617 yüzde 15.85 22.726 TL

Öğretmen 1/4 29.380 yüzde 15.85 34.036 TL

Kaymakam 1.sınıf 41.596 yüzde 15.85 48.188 TL

Başkomiser 1/4 29.380 yüzde 15.85 34.036 TL

Polis Memuru 1/4 29.380 yüzde 15.85 34.036 TL

Hemşire(lisans) 29.380 yüzde 15.85 34.036 TL

Mühendis 1/4 29.418 yüzde 15.85 34.080 TL

Teknisyen 11/1 21.121 yüzde 15.85 24.468 TL

Pratisyen Hekim 43.422 yüzde 15.85 50,304 TL