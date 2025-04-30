16 milyon emekliye çifte zam. "Yeni dönem başlıyor"

Emeklilere müjde! Temmuz'da verilecek enflasyon farkı ve banka promosyonlarında artış yolda. SGK’nın yeni protokolü ile ödemeler artıyor, enflasyon farkı Temmuz’da hesaplara yatacak.

Milyonlarca emekli, Temmuz ayı enflasyon farkı ve banka promosyonlarındaki artış için gün sayıyor. Gazeteci Faruk Erdem, SGK’nın bankalarla yeni bir protokol hazırlığında olduğunu duyurdu. Bu protokolle, emekli promosyonlarının ciddi oranda artması bekleniyor.

Şu anda 8 bin ila 12 bin TL arasında değişen promosyonlar, özel bankaların rekabetiyle bazı yerlerde 24 bin TL’ye ulaştı. Yeni dönemde bu rakamların daha da yükseleceği öngörülüyor. Bazı uzmanlar bu tutarın 35 bin civarında olacağını duyuruyor.

Temmuz’da emekli maaşlarına enflasyon farkı eklenecek, 3 Temmuz’da açıklanacak 6 aylık enflasyon oranına bağlı. Tahminler, enflasyonun yüzde 17-18 civarında olacağı yönünde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları, 17-26 Temmuz’da hesaplara yatacak. En düşük emekli maaşının da bu dönemde artırılması gündemde.

Ağustos, memur ve memur emeklileri için kritik bir ay olacak. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Maaş zamlarının yanı sıra sosyal ve mali haklar da masaya yatırılacak.