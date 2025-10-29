YouTube’un en çok aboneye sahip Türk içerik üreticilerinden Enes Batur, geçtiğimiz hafta kanalını kapatmıştı. Batur, 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını yeniden açtığı iddia edildi.

HESABININ ADINI DEĞİŞTİRDİ

16 milyon abonesi bulunan kanalını tek hamlede silen Enes Batur kısa bir süre sonra hesabının adını 'Enes Batur noone', kullanıcı ismini ise "@newdaynewgame" olarak güncellediği ileri sürüldü.

Türkiye’nin en çok takip edilen YouTuber’larından biri olan Enes Batur, kanalındaki tüm videoları silerek YouTube hesabını kapatmıştı. Batur’un hesabını yeniden açtığı ileri sürüldü. Öte yandan kanal aktif yayın yapmamasına rağmen aylık milyonlarca TL pasif gelir getirdiği de öne sürülmüştü.

BİR TARİKATA KATILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Batur’un son dönemdeki paylaşımlarını gerekçe göstererek “bir tarikata katıldığı” iddiasında bulunmuştu. Ancak bu iddialar doğrulanmadı.