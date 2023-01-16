16 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? 16 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 16 Ocak Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 16 Ocak Pazartesi hafta başlangıcında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 16 Ocak Pazartesi televizyonda ne var? 16 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..
Haftanın ilk gününde televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 16 Ocak Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 16 Ocak Pazartesi televizyonda ne var? 16 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Uzay Yolcuları
22:30 Yabancı Sinema Uzay Yolcuları
00:30 Yargı
03:00 Gelinim Mutfakta
05:30 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sipahi
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
06:45 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Küçük Gün Işığı
00:20 Aldatmak
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:40 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kalk Gidelim
15:00 Adını Sen Koy
16:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
23:40 Yürek Çıkmazı
02:35 Adını Sen Koy
03:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Ömer
02:30 Çöp Adam
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Dizi
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:35 Ekonomi Arası
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:45 Taçsız Prenses
02:15 Yalnız Kalpler
03:00 En Hamarat Benim
05:00 Senden Daha Güzel
06:00 Kefaret
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