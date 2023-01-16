16 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? 16 Ocak Pazartesi TV yayın akışında ne var?

İzleyiciler 16 Ocak Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 16 Ocak Pazartesi hafta başlangıcında televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 16 Ocak Pazartesi televizyonda ne var? 16 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var? İşte ayrıntılar..

Haftanın ilk gününde televizyonlarda birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 16 Ocak Pazartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 16 Ocak Pazartesi televizyonda ne var? 16 Ocak Pazartesi bugün hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Uzay Yolcuları

22:30 Yabancı Sinema Uzay Yolcuları

00:30 Yargı

03:00 Gelinim Mutfakta

05:30 Kavak Yelleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sipahi

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

06:45 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Aldatmak

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:40 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

15:00 Adını Sen Koy

16:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

23:40 Yürek Çıkmazı

02:35 Adını Sen Koy

03:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Ömer

02:30 Çöp Adam

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Taçsız Prenses

02:15 Yalnız Kalpler

03:00 En Hamarat Benim

05:00 Senden Daha Güzel

06:00 Kefaret