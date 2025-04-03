16. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

16. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, 2007’de yaşamını yitiren usta oyuncu Savaş Dinçel’in 83. doğum gününde Baba Sahne’de sahiplerini buldu.

Gecede aynı zamanda Baba Sahne’nin 8. yaşı da kutlandı. Şevket Çoruh’un ev sahipliği yaptığı geceye Dinçel’in yakın dostlarının ve öğrencilerinin de aralarında bulunduğu Müjdat Gezen, Tülin Özen, Günay Karacaoğlu, Ozan Güven, İlker Ayrık, Nergis Çorakçı, Özgür Ozan, Serhan Ernak, Tuğba Eskicioğlu gibi tanınmış isimler katıldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından verilen 16. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri’nde Defne Kayalar “En İyi Kadın Oyuncu”, Tansu Biçer “En İyi Erkek Oyuncu”, Ahmet Sami Özbudak “En İyi Oyun Yazarı”, Emrah Eren ise “En İyi Oyun Yönetmeni” ödüllerine layık görüldü.

TRT’den Kayahan’a vefa belgeseli

Türk Pop Müziği’nin unutulmaz isimlerinden usta sanatçı Kayahan, vefatının 10. yılında özel hazırlanan bir belgeselle anılacak. ‘Portreler Kayahan’ belgeseli, bu akşam (3 Nisan Perşembe günü) saat 20.00’de TRT 1’de ekrana gelecek.

Özellikle 80’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran Kayahan’ın sanat serüveni, dostları Nilüfer, Suat Suna, İskender Paydaş gibi sanatçı isimlerin anlatımlarıyla ortaya konacak. Eşi İpek Açar, kızları Beste Açar ve Aslı Gönül Açar bir baba ve eş olarak Kayahan’ın hiç bilinmeyen yönlerini belgeselde anlatacak. 1970’li yıllardan günümüze TRT’nin zengin arşivinden klip, konser ve röportajlara yer verilen ve 30’un üzerinde Kayahan eserinin bulunduğu belgeselde sanatçının Türk müzik dünyasındaki önemi vurgulanacak.

Kendi hayat hikâyesinin Kayahan’ın yine kendi anlatımlarıyla aktarılacağı belgeselde, büyük ustanın sanata ve dünyaya bakışı, beste ve bestecinin önemi, telif hakları konusu gibi alt başlıklar da yer alacak.

‘Köstebekgiller’, vizyon için gün sayıyor

Yapımcılığını Filmevi Yapım ve Plaza Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ekin Pandır’ın oturduğu serinin yeni filmi ‘Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları’, 2 Mayıs’ta vizyona girecek.

Başrollerinde Beren Gökyıldız, Pınar Altuğ, Sefo, Jennifer Boyner, Mehmet Aybars Kaya ve Beyti Engin’in olduğu film, dünyada kalan son ata tohumunu kurtarmaya çalışan Köstebekgiller’in hem macera dolu hem de öğretici yolculuklarını anlatıyor.

Son dönemin en yüksek prodüksiyon kalitesine sahip hibrit animasyon filmi olan Köstebekgiller, izleyicilere eşsiz bir görsel deneyim sunuyor. Gerçek oyuncular ve gelişmiş animasyon teknolojisinin mükemmel uyumuyla hazırlanan film, bu alandaki en iddialı yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.