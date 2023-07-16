İzleyiciler 16 Temmuz Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 16 Temmuz Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 16 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 16 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?
Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 16 Temmuz Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 16 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 16 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?
16 TEMMUZ PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Ya Çok Seversen
15:45 Dönence
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yabancı Sinema Eski Evdeki Büyülü Şato
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15 Yerli Sinema Japon İşi
08:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Tarkan Altın Madalyon
14:30 Yerli Sinema Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
16:15 Yerli Sinema Şabaniye
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Salak Milyoner
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:10 Yabancı Sinema Mary Poppins: Sihirli Dadı
12:50 Vermem Seni Ellere
16:50 Yabancı Sinema Mucize
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vermem Seni Ellere
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Kırmızı Oda
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 İşte Gelin İşte Kaynana
17:00 Yabancı Sinema Eski Dost
20:00 MasterChef Türkiye All Star