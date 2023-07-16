İzleyiciler 16 Temmuz Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 16 Temmuz Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 16 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 16 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

Hafta sonunda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 16 Temmuz Pazar TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 16 Temmuz Pazar TV yayın akışında ne var? 16 Temmuz Pazar bugün hangi diziler var?

16 TEMMUZ PAZAR TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Ya Çok Seversen

15:45 Dönence

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yabancı Sinema Eski Evdeki Büyülü Şato

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Yerli Sinema Japon İşi

08:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Tarkan Altın Madalyon

14:30 Yerli Sinema Beş Milyoncuk Borç Verir misin?

16:15 Yerli Sinema Şabaniye

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Salak Milyoner

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:10 Yabancı Sinema Mary Poppins: Sihirli Dadı

12:50 Vermem Seni Ellere

16:50 Yabancı Sinema Mucize

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Seni Ellere

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Kırmızı Oda

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 İşte Gelin İşte Kaynana

17:00 Yabancı Sinema Eski Dost

20:00 MasterChef Türkiye All Star